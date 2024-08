La Conference si avvicina. De Gea scalpita, Gudmundsson ai box

Giovedì sera la Fiorentina farà il suo esordio in Conference League. Mister Palladino per la prima volta si trova a dover gestire il doppio impegno, e visto l'impegno di domenica sera contro il Venezia, contro il Puskas assisteremo sicuramente a qualche novità.

Con buone probabilità a difendere la porta viola sarà il nuovo arrivato David De Gea. Lo spagnolo ha dimostrato di essere in ottima forma e scalpita per un posto da titolare. Già in conferenza stampa ha sottolineato l'importanza che ha per lui giocare in Europa.