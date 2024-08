La Conference per l’esordio dei cantieri, saranno loro i protagonisti

Giovedì avverrà l'esordio europeo stagionale per la Fiorentina nel turno preliminare di Conference. Ma come scrive la Nazione la curiosità sarà tutta per i cantieri del Franchi, con lo stadio viola che per la prima volta si mostrerà con i lavori in corso. Il Comune sta cercando di renderli meno impattanti visivamente. La gara di giovedì però è importante per la Fiorentina che deve giocarsi l'accesso ai gironi di Conference, con un guadagno economico di oltre 3 milioni. Gli spettatori presenti dovrebbero essere sugli 8mila, un dato che certifica il poco appeal trasmesso dall'avversario. La Puskas Akademia. Anche se gli ungheresi sono partiti bene in stagione, sia nelle coppe che in campionato.