La Conference dà una spinta al mercato: ora un giocatore per ruolo

Su La Gazzetta dello Sport si parla oggi del ripescaggio della Fiorentina in Conference League a scapito della Juventus: questa decisione è il via libera definitivo per la dirigenza viola, che deve rinforzare l'organico a disposizione di Vincenzo Italiano innanzitutto non toccando gli esterni d'attacco, che sono sei e va bene così; "Per quanto riguarda il portiere, si parla soprattutto di Audero e Grabara (polacco del Copenaghen): più che una riserva di Terracciano, Italiano vorrebbe un elemento in grado di giocarsi il posto con l’attuale titolare. In difesa dovrebbe arrivare Josip Sutalo: la differenza tra l’offerta viola e la richiesta della Dinamo Zagabria si è assottigliata e si potrebbe chiudere intorno ai 15-17 milioni. Come riserva di Dodò, nella posizione di terzino destro, i viola potrebbero puntare su Michael Kayode, brillante protagonista con l’Under 19 all’Europeo vinto dai ragazzi di Bollini proprio grazie a un suo gol nella finale contro il Portogallo. Ma non si può escludere che venga aggiunto al gruppo un elemento più esperto". A centrocampo è stato preso Infantino (IL PROFILO), ma non si escludono rilanci per Dominguez. E poi l'attacco, con Nzola che sembra avvantaggiato rispetto agli altri ma il profilo di Beltran che resta vivo pur avendo caratteristiche diverse.