La Conference ago della bilancia viola: Fiorentina, vietato fallire

Giovedì torna la Conference League e la Fiorentina non si può permettere di fallire. Il torneo europeo infatti è considerato l'ago della bilancia viola. In caso di vittoria, il Franchi potrà festeggiare ma in caso di clamoroso sconfitta darebbe una scossa netta alla stagione della Fiorentina, colpita già da numerose critiche per l'andamento in campionato. Per questo motivo e Italiano lo sa, non sarà permesso prendere sotto gamba il Maccabi Haifa. Il 4-3 dell'andata aiuta e non poco, ma la lezione del Lech Poznan dello scorso anno deve fare da lezione. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, la voglia di tornare in finale è tanta. L'urlo strozzato in gola dalla sconfitta contro il West Ham ha segnato e non poco la Fiorentina. Giovedì capiremo quali saranno le ambizioni di questa squadra, ma la voglia di alzare un trofeo è veramente tanta.