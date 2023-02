La classifica non mente, ma la Fiorentina ha in mano due grandi occasioni

Prima di fasciarsi la testa bisogna rompersela: Stefano Cappellini sulle colonne de La Repubblica sostiene che ci siano tutte le condizioni perché la stagione della Fiorentina finisca molto meglio di come è cominciata. Ma è anche vero che la matematica non è un'opinione, e allora la classifica che dice quindicesimo posto con una gara in meno rispetto al Sassuolo non va ignorata. Non siamo ai livelli dell'era Montella-Iachini-Prandelli a livello di gioco, ma siamo a quei numeri lì. Non è tutta sfortuna.