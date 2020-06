La classifica non fa paura. Iachini punta su una Fiorentina d’attacco, servirà osare

L’edizione odierna di La Repubblica Firenze, apre a possibili colpi scena nella sfida di questa sera. Anche se a guardare la classifica (LEGGI) non ci dovrebbe essere partita, questa ripresa del campionato ha davvero poco di così scontato. Nonostante le assenze, la Fiorentina non deve rinunciare al sogno di fare l’impresa in casa di Ciro Immobile e compagni. La Lazio dal canto suo, in piena lotta scudetto, vanta il doppio dei punti in classifica rispetto ai viola. Il ko in casa dell’Atalanta non ha ridimensionato i biancocelesti che, soprattutto nella prima mezz’ora, hanno mostrato picchi di lucidità e efficacia impressionanti. Iachini che nella conferenza stampa della vigilia (LEGGI) ha sentenziato: “Dobbiamo buttarla dentro” e per far questo si affida alla voglia di riscatto di Patrick Cutrone. “ Non possiamo essere attendisti, dobbiamo creare fastidio agli avversari“. Servirà questa sfrontatezza nella sfida proibitiva dell’Olimpico: giocarsela, coi mezzi che si hanno a disposizione. Anche se pochi, anche se sproporzionati rispetto alla potenza Lazio.