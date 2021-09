La classifica del CIES: Fiorentina 43°, sorpresa Atalanta

Il CIES ha stipulato la classifica delle squadre per costo dei cartellini. Ecco la posizione della squadra di Italiano

Il CIES, centro internazionale degli studi sullo sport, ha stipulato la classifica delle squadre per costo dei cartellini. Ecco la posizione della Fiorentina .

Come riportato da Repubblica, la Fiorentina ricopre il 43° posto, con ben 127 milioni di costo dei cartellini. Posizione che si trova poco sopra quella del Torino di Juric. Mentre l'Atalanta, prossino avversario dei Viola in Serie A, ha una spesa complessiva dei cartellini intorno ai 189 milioni. Cifra abbastanza bassa rispetto ai traguardi raggiunti dalla squadra di Gasperini in questi anni.