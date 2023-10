La chiave per far rinascere Nzola: Italiano lo gestisce alla “Immobile”

La Nazione dà una visione particolare su Nzola e sulla possibilità che Beltran lo aiuti a crescere. Magari, una delle chiavi di Italiano sulla questione, l’ex Spezia potrebbe a sua volta diventare protagonista e offrire lampi preziosi (ovvero gol) a partita in corso. Entrando cioè senza lo stress della maglia da titolare e dimostrandosi quello che è quando ce n’è il bisogno. Un concetto questo che sembra essere utilizzato anche da Sarri che per far male alla Fiorentina ha scelto Castellanos, lasciandosi come carte di riservala coppia (temibile) Immobile-Pedro. Sarà insomma una notte tutta da vivere quella dell’Olimpico.