La chiamano sosta, ma i big della Fiorentina non riposano mai

E la chiamano sosta. Magari per qualcuno lo è, senza dubbio, ma da quando la Fiorentina ha iniziato a frequentare il club delle aspiranti grandi ed è tornata a navigare in Europa con la Conference, il concetto di stop al campionato per gli impegni delle Nazionali, ha finito (o quasi) per coincidere con quello di riposo per i giocatori. In tanti, da Milenkovic a Nico, tanto per evidenziare solo un paio di nomi, tutto faranno, con i riflettori della serie A spenti, meno che riposarsi. Trasferte interminabili, voli aerei qua e là per il mondo, partite segnate da una tensione agonistica pressante. Al punto che viene da domandarsi se forse, non sarebbe meglio evitare di ‘rompere’ il ritmo di una gara via l’altra fra campionato e coppe, ed evitare così di staccare tensione e trance agonistica per le sfide di club e cambiare ritmi, passo e obiettivi, per dedicarsi alla Nazionale. Il calendario però dice questo e Italiano, che con una parte della truppa viola, rimarrà al Viola Park, sa bene che la Fiorentina, la sua Fiorentina quella che deve rincorrere classifica e qualificazione dal gironcino di Conference, potrà riprendere a lavorare al completo solo fra una decina di giorni, per poi riaccendere il motore del campionato con il posticipo di lunedì 23, quando a Firenze (ore 18.30) andrà il scena il derby con l’Empoli. Un’attesa infinita e snervante. L’unica cosa certa, al contrario, è che l’allenatore per due settimane non potrà studiare schemi o perfezionare ritmi e intese fra nuovi e vecchi del gruppo. E poi si ripartirà, tutto d’un fiato. Altro che sosta benedetta.