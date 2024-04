La “Champions” snobba Italiano. E adesso ci crede un altro club di A

Tuttosport si sofferma sul futuro di Vicenzo Italiano. L'allenatore della Fiorentina lascerà Firenze, ci sono pochi dubbi, ma la sua destinazione non sembra ancora chiara. Le big di Serie A, a parte il Napoli, non sembrano convinti dal tecnico viola e per questo le panchine libere adesso non sono molte. Rimane forte l'interesse del Bologna, ma in questi giorni si sono intensificati i contatti con il Torino. Sì, Cairo vuole portare Italiano al posto di Ivan Juric. Non sarà facile, perché l'allenatore della Fiorentina ambisce a risultati maggiori e piazze più importanti, ma un tentativo sarà fatto.