La carica di Barak per vincere a Torino: adesso tocca a lui

Italiano vuole sfruttare la scia di positività che il centrocampista ha lasciato dopo il gol a Basilea nel finale. In porta potrebbe toccare ancora una volta a Cerofolini, in difesa si dovrebbe rivedere Quarta, con Venuti a destra e Terzic a...

Il Corriere Fiorentino, soffermandosi sulla formazione della Fiorentina, analizza la posizione di Barak. Il ceco sarà titolare, anche vista la squalifica di Bonaventura. Italiano vuole sfruttare la scia di positività che il centrocampista ha lasciato dopo il gol a Basilea nel finale. In porta potrebbe toccare ancora una volta a Cerofolini, in difesa si dovrebbe rivedere Quarta, con Venuti a destra e Terzic a sinistra. Il dubbio sul secondo centrale, con Igor che potrebbe anche essere confermato. Riposo anche per i due mediani titolari a Basilea (Castrovilli e Amrabat) e largo probabilmente a Duncan e Mandragora. Cabral, non al meglio, rientra nel gruppo di giocatori che saranno lasciati fuori dalla gara.