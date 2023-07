La campagna abbonamenti procede bene, i dati. E c’è l’idea per la Ferrovia

Il quotidiano Repubblica mette in evidenza i numeri dell'attuale campagna abbonamenti. Secondo il quotidiano sarebbero 5mila abbonati in quattro giorni di vendita. Nonostante il rincaro dei prezzi, la mancanza di riduzione per le donne, e l’impossibilità di fare un abbonamento under 14 e under 6 in settori come la Fiesole o la Maratona. Ma i numeri sono comunque buoni. Il target sarebbe quello dei 21mila della scorsa stagione. E avere una media spettatori di 30mil a partita. Inoltre c'è il caso della Curva Ferrovia. Infatti non è stato possibile sottoscrivere l'abbonamento in questo settore, visto che sarà il primo a essere sottoposto al restyling. Ma potrebbero essere messi in vendita dei biglietti per ogni partita, fino a dicembre, magari a prezzi scontati. E con delle agevolazioni alle scuole. Inoltre tra pochi giorni verranno comunicate le modalità di ingresso al Viola Park.