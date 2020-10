La buona notizia è Ribery, di nuovo trascinatore dopo il rientro

Venuti segna di testa contro la squadra di Ronaldo. E’ successo ieri, e la cosa sarebbe anche divertente se non fosse che la Fiorentina ha rischiato di subire un’altra rimonta, stavolta da una squadra di Serie C. Il Padova ha fiutato i timori dei viola, scrive La Nazione, avvertendo una squadra incapace di fidarsi pienamente di se stessa. Cutrone non ha preso benissimo la sostituzione, un segnale positivo c’è ed è sempre Ribery, che è entrato in campo con molta voglia dopo i problemi alla caviglia. Contro lo Spezia il francese si era adeguato al piattume generale, invece ieri si è rivista la carica “chic” che il fenomeno è solito trasmettere alla squadra. Adesso due trasferte in campionato, con la netta sensazione che Iachini sia sempre e comunque sotto osservazione.

