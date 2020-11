La Gazzetta dello Sport si concentra sulla “bolla” violata anche da parte di alcuni giocatori della Fiorentina che hanno raggiunto le rispettive nazionali. Riportiamo la parte dell’articolo incentrato sulla squadra viola e il paragrafo conclusivo:

(…) Ora che i numeri sono spietati e tragici, tutto è cambiato. Compreso l’atteggiamento delle diverse autorità sanitarie locali. Che ha portato all’ultima crisi di Firenze, quando cinque viola – Milenkovic, Vlahovic, Martinez Quarta, Amrabat e Caceres – hanno violato la consegna della Asl locale per andare in Nazionale. Una situazione imbarazzante: perché la Federazione da una parte ha posto il problema dell’«uniformità delle decisioni delle Asl» e del rispetto delle convocazioni per evitare sanzioni della Fifa, dall’altra si troverà costretta ad affrontare il caso con la procura federale.

Bolla mancata, protocolli interpretati in maniera soft, positività che continuano ad assediare il campionato, diverse istruttorie in corso alla procura federale. Forse c’è una domanda che il calcio si deve fare: siamo sicuri che il problema sia solo delle Asl “cattive” o “buone” o non sia arrivato il momento di alzare ancora le difese e interpretare le regole con la massima prudenza prendendo atto che viviamo una fase della nostra vita in cui l’emergenza non guarda in faccia a nessuno?