La dura battaglia di Amarildo, con Dunga al suo fianco

L'ex capitano del Brasile 1994 sta cercando di aiutare, nel suo piccolo, l'altro ex campione della Fiorentina

Non vuole arrendersi Amarildo, eroe del secondo scudetto della Fiorentina. Ad 83 anni il brasiliano fa i conti con tre ictus e un tumore alla gola che si teme sia tornato, e poi c'è l’Alzheimer. Della sua situazione ne parla stamani il Corriere Fiorentino che rivela una curiosità che farà piacere ai tanti tifosi viola, legati ai campioni del passato. A Porto Alegre dove vive Amarildo, c'è anche Carlos Dunga - uno che a Firenze ha trovato invece meno fortuna di quanta avrebbe meritato - che lo va spesso a trovare con grande affetto. E a volte porta con sé qualche giocatore della squadra che vinse i Mondiali ed è un modo per cercare di parlare di calcio, per distrarlo dalle difficoltà che sta vivendo.