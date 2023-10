Kvaratskhelia aspetta Nico Gonzalez, fantasia e dribbling ma anche… recuperi

Da una parte Nico Gonzalez, 4 gol in campionato, 2 in Conference e uno in Nazionale, l’esterno d’attacco più in forma del campionato. Vederlo giocare è un piacere per gli occhi e i cuori viola. Da talento generoso ma un po’ sprecone, «Speedy» Nico si è trasformato in colpitore di testa nonché leader tecnico e carismatico di una squadra che segna tanto (già 20 gol tra campionato e coppa) e che ha trovato in lui e Bonaventura i punti di riferimento di cui aveva bisogno come il pane.