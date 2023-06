Kubik: “A Barak ho raccontato la finale del 90. Pradè prendi Schick davanti”

Lubos Kubik, 2 anni alla Fiorentina ha raccontato i suoi ricordi, al Corriere Dello Sport. In particolare si sofferma sulla finale nella sua Praga, e della finale del 1990, persa contro la Juventus. "Ho già parlato con Barak e gli ho spiegato cosa abbia voluto dire per Firenze perdere quella finale di 33 anni fa. Ricordo tutto come se fosse oggi… L’handicap più grande per noi fu il non poter giocare la gara di ritorno davanti ai nostri tifosi a Firenze. La Uefa optò per Avellino in virtù della squalifica del Franchi ma quando uscimmo sul terreno di gioco per riscaldarci trovammo uno stadio pieno quasi solo di tifosi della Juventus, che già ci aveva battuto all’andata 3-1. Stavolta però, a Praga, sarà tutto diverso». Kubik si è detto fiducioso sulla finale. Sottolinea come l'impianto sia moderno, ma con una capienza ridotta rispetto a quando giocava lui in quell'arena. Infatti sottolinea la penalità per 2 tifoserie così appassionate.