Koulibaly via (e Pezzella al suo posto)? Il difensore del Napoli frena: “Potrei restare”

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli (si era parlato di Pezzella per la sua eventuale sostituzione in azzurro: LEGGI), ha parlato anche del futuro futuro nel corso dell’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport: “Napoli per sempre? Non direi di no. Ma non vorrei illudere nessuno. Si sa come vanno le cose nel calcio. Magari dici che resti a vita e poi vieni ceduto. Allora dico ai tifosi che io darò il 200-300 per cento fino a quando vestirò questa maglietta. Con la gente di Napoli ho un rapporto speciale, un sentimento puro”.