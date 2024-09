Kouame vicino al prolungamento del contratto: in agenda l’incontro decisivo

Sono giorni molto importanti per il prolungamento di contratto di Christian Kouame fino al 2027. Come scrive La Gazzetta dello Sport, la prossima settimana ci sarà l'incontro decisivo per allungare l'accordo con l'ivoriano che è in scadenza nel 2025 dopo che la Fiorentina aveva già fatto valere l'opzione per il rinnovo di un anno (in precedenza era 2024). E anche Comuzzo è vicino al prolungamento del contratto.