Kouame verso una maglia da titolare: Saponara e Ikoné in svantaggio

Ci sono ancora diversi dubbi e ballottaggi in vista della gara di domani pomeriggio allo Stadium. Una delle poche certezze contro la Juventus è Amrabat a centrocampo, anche a causa della squalifica di Mandragora, così come Martinez Quarta, che dovrebbe prendere il posto di Igor, altro giocatore fermato per una giornata dal giudice sportivo. In difesa per 3/4 la linea arretrata sembra decisiva e l’unico vero ballottaggio è sulla sinistra dove se la giocano il capitano Biraghi e Terzic, apparso in crescita costante nell’ultimo periodo. I grandi duelli, però, come scrive il Corriere dello Sport, sono sempre in fase offensiva, dove Jovic e Cabral stanno cercando di convincere Vincenzo Italiano per avere una maglia da titolare e sfidare a distanza Vlahovic. Fra gli esterni offensivi Nico Gonzalez è sicuro di un posto, mentre per il versante sinistro Kouamé sembra leggermente in vantaggio su Ikonè e Saponara, ma la scelta finale sarà fatta in extremis, mentre Brekalo avrà sicuramente spazio a gara in corso. La squadra viola partirà in treno oggi pomeriggio alla volta di Torino, dopo aver svolto in mattinata l’ultimo allenamento di rifinitura a Firenze.