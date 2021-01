Kouamé-Verona, la pista si raffredda: scaligeri in attesa del mercato viola

La Gazzetta dello Sport scrive che il Verona rimane forte su Christian Kouamé, il preferito di Ivan Juric, che lo ha lanciato al Genoa, per l’attacco, ma la Fiorentina sta tergiversando perché in caso di cessione verrebbe a mancare per qualche partita l’unica alternativa a Vlahovic. L’offerta giusta da parte del presidente Setti è quella del prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni, ma il Verona deve attendere gli sviluppi del mercato gigliato prima di poter affondare il colpo. L’alternativa è Lammers, che ha poco spazio all’Atalanta. Per Duncan si continua a parlare, ma rimane in vantaggio il Cagliari (le ultime). Ancora in ponte il ritorno anticipato a Firenze di Benassi.

