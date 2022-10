Kouamè, un posto in attacco è tuo: è lui il vero jolly

Kouamè è il vero jolly della Fiorentina. Sia da esterno che da attaccante si dimostra sempre in grande forma

Il Corriere dello Sport esalta la prestazione di Kouamè. L'ex Genoa è diventato una prima scelta per Italiano che lo schiera con fiducia e continuità. Non conta il ruolo, sia da attaccante che da esterno, si dimostra sempre all'altezza della situazione. Recupera palla per il gol del 3 a 0 di Gonzalez ed è autore dell'assist a Barak. Una vera e propria rinascita.