Kouamé potrebbe tornare anzitempo in Serie A, ma non in viola

Sulle tracce dell'ivoriano c'è il Bologna: Mihajlovic lo vuole riportare in Serie A, come seconda punta da affiancare ad Arnautovic

Fra i giocatori di proprietà della società viola, ma in prestito altrove, Kouamé potrebbe avere un’occasione concreta per tornare in Italia. La Nazione scrive stamattina del forte interesse del Bologna per l'ivoriano. Come era già accaduto in estate, prima del trasferimento all’Anderlecht, Mihajlovic starebbe spingendo il Bologna ad aprire una trattativa con i viola.