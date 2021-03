Kouamé, più spazio con Iachini nel finale di stagione?

Vi abbiamo riportato stamani delle attenzioni riservate dalla Premier League a Christian Kouamé. La Repubblica, tuttavia, dedica all’attaccante ivoriano una pagina nella quale si legge che può essere lui una delle armi in più per la Fiorentina. Ad inizio stagione Kouamé era partito bene, Iachini aveva puntato su di lui e lo aveva lanciato più volte da titolare. Contro l’Inter, alla seconda di campionato, il suo unico gol in campionato, poi bissato in Coppa sempre di fronte ai nerazzurri. L’ascesa di Vlahovic lo ha relegato a riserva, ma con il ritorno di Iachini il numero 11 può avere più spazio da subentrante o in un tridente offensivo. Anche nelle scorse finestre di mercato c’erano state proposte per il giocatore, tutte rispedite al mittente dalla Fiorentina, che ha investito quasi 15 milioni per assicurarselo dal Genoa. L’infortunio che lo ha tenuto fuori per tre gare prima di Benevento è alle spalle, la squadra ha bisogno anche di lui per arrivare alla quota salvezza il prima possibile. E contro il Genoa, la sua ex squadra, potrà avere un minutaggio più ampio. Curiosità: nell’ultima partita del primo Iachini, il titolare fu proprio Kouamé, che potrebbe beneficiare di una nuova iniezione di fiducia, proprio come è successo a Vlahovic.