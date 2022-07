Kouamè piace, tris di squadre per l’ex Genoa

Qualcosa si muove per l'addio di Kouamè. La punta viola piace a tre squadre in particolare, come riportato dallaGazzetta dello Sport e Nazione. L'Anderlecht, dopo l'ottimo rendimento dell'anno scorso, lo rivorrebbe con sé. Inoltre, la Fiorentina durante l'amichevole parlerà con il Galatasaray, proprio per la punta, visto che i turchi hanno mostrato un forte interesse. Infine, anche la Cremonese vorrebbe Kouamè, puntando sulla voglia d'Italia dell'ex Genoa.