Kouamé, il retroscena: Pradè ha rifiutato 25 milioni in estate dalla Premier

Undici partite, cinque gol e capacità di spaccare le partite fuori dal comune. A farne le spese fu anche la Fiorentina, travolta alla seconda giornata del campionato 19/20 da Christian Kouamé. Il Corriere Fiorentino ripercorre gli ultimi dodici mesi dell’ivoriano, che dopo aver iniziato col botto in Serie A fu costretto ad un lungo stop per l’infortunio al crociato. Quel brutto guaio gli costò l’approdo in Premier League, visto che Preziosi aveva già accettato un’offerta da 25 milioni, così a scommetterci quando era ancora ai box fu Daniele Pradè, mettendo sul piatto 11 milioni. Lo stesso ds viola, racconta il quotidiano, in estate ha rifiutato un’altra offerta da 25 milioni proveniente dall’Inghilterra: ora l’attaccante deve dimostrare di far ricredere chi ha scommesso su di lui, altrimenti sarà un maxi rimpianto.

Kouamé lo spuntato, cerca il riscatto contro la sua ex squadra