Kouamé ha convinto tutti: dalle offerte rifiutate al ruolo da jolly viola

L'ivoriano a sorpresa è il più in forma di tutti

Sul Corriere Fiorentino si legge della rinascita di Christian Kouamé con la maglia della Fiorentina: è lui in questo momento l’attaccante più pericoloso del gruppo a disposizione di Italiano. Due gare consecutive da titolare, buoni segnali, e anche contro il Napoli il suo ingresso aveva cambiato volto alla squadra. La crescita sta soprattutto nella freddezza e nelle scelte, che hanno portato a festeggiare un gol che in viola mancava da quasi 600 giorni (contro l’Inter, negli ottavi di finale di Coppa Italia del 2021). Si è rivisto, in pratica, il Kouamé che segnò alla Fiorentina nel 2019, convincendola ad acquistarlo.