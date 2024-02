Kouamè e la cena di beneficienza con Biraghi prima della febbre

La notizia è di quelle che non ti aspetti: Christian Kouame ha la malaria. La Fiorentina lo ha comunicato a metà pomeriggio: «In seguito a comparsa di febbre e malessere generale nella notte tra il 20 e 21 febbraio, il calciatore è stato sottoposto al test per valutare una possibile infezione malarica, alla quale è risultato positivo. Il calciatore è stato ricoverato per le cure opportune e verrà rivalutato nei prossimi giorni». Kouame il virus lo ha senz’altro contratto in Costa d’Avorio. L’esterno è rientrato sabato dopo oltre un mese e mezzo lontano da Firenze. Virus che si trasmette attraverso la puntura di zanzara (non c’è il rischio di ulteriori contagi), che teoricamente può aver colpito Kouame anche un mese fa, con i sintomi che si manifestano all’improvviso. Tanto che martedì sera lo stesso Kouame è intervenuto con Biraghi a una cena di beneficienza a Villa Castelletti per aiutare le popolazioni alluvionate. Il calciatore, come detto, è ricoverato in una struttura ospedaliera della città (dovrebbe restarci tre giorni per poi continuare a curarsi a casa) e in questi casi è praticamente impossibile quantificare i tempi di recupero: tanto dipenderà anche dal grado di debilitazione che comporterà il virus. Sicuramente non ci sarà lunedì sera contro la Lazio. Lo riporta La Nazione.