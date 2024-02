Kouamè e il contraccolpo tecnico: straordinari per Nico, Sottil e Ikonè

L'ex Genoa è sceso in campo l'ultima volta a dicembre contro il Torino, poi ha saltato 7 partite per Coppa d'Africa. Adesso però, lo stop per la malaria complica e non poco i piani di Vincenzo Italiano.

Non solo l'aspetto clinico, in casa Fiorentina si interrogano anche sul contraccolpo tecnico che l'assenza di Kouamè può portare alla squadra. L'ex Genoa è sceso in campo l'ultima volta a dicembre contro il Torino, poi ha saltato 7 partite per Coppa d'Africa. Adesso però, lo stop per la malaria complica e non poco i piani di Vincenzo Italiano. Infatti, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, la Fiorentina adesso ha soltanto tre esterni: Nico Gonzalez, Ikonè e Sottil. E con loro dovrà andare avanti in attesa del ritorno di Kouamè. Non solo discorsi clinici quindi, l'assenza dell'esterno rischia di complicare ancora di più le questioni di campo in casa Fiorentina.