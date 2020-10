Kouamè e Cutrone, assalto alla Coppa Italia con la strana coppia in attacco

Kouamè e Cutrone cercano di prendersi la Fiorentina, la partita di questa sera contro il Padova è in tal senso una grandissima occasione. Per l’ex attaccante del Milan, il feeling con la Coppa è ottimo, viste le 5 reti in 10 presenze, anche subentrando dalla panchina. Kouamè ha timbrato il cartellino in questa competizione solo una volta, nel 2017 quando vestiva la maglia del Cittadella. La Fiorentina vuole inseguire il sogno Coppa Italia, per farlo ha bisogno che i suoi centravanti si sblocchino, visto che è dal 2018 che un attaccante gigliato non supera la doppia cifra. Lo scrive Il Corriere dello Sport. Di Marzio: “Vidal era vicino alla Fiorentina, ecco perchè…”