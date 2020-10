Di Marzio: “Vi racconto il mancato arrivo di Vidal alla Fiorentina”

Intervenuto a TMW Radio, il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, ha raccontato il mancato arrivo di Arturo Vidal alla Fiorentina:

Nelle società ci sono meccanismi a volte paradossali, e in quel caso la Fiorentina aveva raggiunto un accordo con Vidal. Era atteso la domenica mattina con il suo procuratore, poi il sabato si giocò un Lazio-Fiorentina che i viola vinsero grazie a Pazzini. In quella partita Prandelli passò al 4-2-3-1, e in tarda serata l’allenatore ha parlato con Corvino, dicendogli che forse Vidal a quel punto non sarebbe più servito. Corvino è sbiancato, non riesce ad avvisarli: la domenica mattina Vidal e l’agente si presentarono a casa sua, e Pantaleo fu molto sincero nel dirgli che avrebbe rischiato di giocare poco, e la cosa saltò. Il particolare è che ai tempi del Bayern poi il cileno gli mandò una maglietta con su la scritta “A quel coglione di ds che non mi prese”, anche se poi non è che c’entrasse molto.