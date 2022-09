Kouamè come Torreira? La decisione di Italiano per risollevare la Fiorentina

Italiano, nel match contro il Verona, ha riformulato la fisionomia della squadra. La scelta di schierare Kouamè prima punta, lasciando fuori i due attaccanti di ruolo, è stata quella più discussa e anche più decisiva ai fini del risultato. Il Corriere Fiorentino ha ricordato questa capacità del mister viola di risolvere i problemi in attacco, riportando alla mente la scelta di trasformare Torreira in un incursore offensivo, dopo la cessione di Vlahovic. Quella volta Italiano, riuscì ad ovviare ai problemi offensivi. Vedremo se Kouamè sarà la chiave necessaria per risollevare le sorti della Fiorentina.