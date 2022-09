Kouamè, chi l’avrebbe mai detto: da partente a titolare inamovibile

Kouamè, chi l'avrebbe mai detto. L'esterno in partenza che è diventato il centravanti titolare della Fiorentina

La storia di Kouamè in maglia viola è qualcosa da raccontare e analizzare. Sì, perché l'ex Genoa fino a un mese fa sembrava ai margini del progetto viola, con un mercato pronto a regalargli nuove soluzioni. Invece no, adesso l'esterno della Costa D'Avorio è diventato un titolare inamovibile per Italiano.