Kouame, che fine hai fatto? Ma in Europa c’è un dato incoraggiante

Nella probabile formazione della Fiorentina per la gara di stasera contro il Braga in Conference League, sono tutti concordi nel prevedere un tridente formato da Ikonè, Cabral e Kouamè . E se il brasiliano è in ascesa dopo le ultime buone prestazioni (con gol) da subentrante, i due esterni sono a caccia di rilancio dopo il recente periodo assai negativo. Sul Tirreno di oggi ci si sofferma soprattutto sull'ex Genoa, protagonista di un ottimo inizio di stagione ma poi gradualmente sceso nel rendimento e nella considerazione di Italiano.

Il record di Kouamè in Conference League

Pure Kouame dovrebbe iniziare dal 1'dopo essere subentrato nei minuti finali a Braga ed essere rimasto in panchina domenica. E pure lui è chiamato a riscattare un periodo assai grigio: di gol in Europa ne ha segnati appena uno (il 6 ottobre in casa degli Hearts) mentre in campionato 2, con l'ultimo datato 17 ottobre, a Lecce. C'è però un dato positivo che riguarda l'ivoriano: al momento risulta il miglior assist-man (5) di questa Conference League. Lo riporta il quotidiano.