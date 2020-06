Kouame/2: “Iachini che martello! Non vogliamo deluderlo, siamo con lui”

Nella lunga intervista concessa al Corriere Dello Sport, Christian Michael Kouamé si concentra anche sul suo rapporto con i dirigenti gigliati. Un pensiero speciale è riservato a Commisso che definisce come un padre per tutti i tesserati della Fiorentina. Adesso è arrivato il momento di ripagare la sua fiducia attraverso le prestazioni sul campo. Il sogno è quello di segnare al più presto al Franchi.

Sul mister Beppe Iachini rivela: “È sempre il solito martello, siamo tornati a lavorare duro. E’ un allenatore che cura ogni dettaglio, chiede sempre il massimo. E non lo deluderemo, quando l’arbitro fischierà l’inizio della prima partita noi saremo pronti“.

I suoi idoli sono due icone del calcio come Eto’o e Drogba. Al primo invidia l’istinto killer nell’area piccola e spera di ripercorrerne la carriera in maglia viola. Ma l’ivoriano è consapevole di dover migliorare ancora molto e di dover lavorare duramente in allenamento. Arriverà presto il momento in cui raccoglierà i frutti delle sue fatiche. L’aspetto in cui ammette di avere ancora strada da fare è la freddezza sotto porta, mentre la velocità è il suo punto di forza.

In conclusione un pensiero è riservato ai compagni di squadra Ribery e Vlahovic. Il primo è definito un uomo straordinario che regala sempre suggerimenti ai giovani. Un fenomeno dentro e fuori dal campo che vive ogni allenamento come una finale, nonostante abbia già vinto tutto. Mentre il serbo, più uomo d’area rispetto a Kouame, lo ha stupito per la sua determinazione feroce e per il suo potenziale.

