Kouame/1: “Voglio tornare protagonista. Calcio d’estate? Fiducia nello staff, ci faremo trovare pronti”

Intervistato da Il Corriere dello Sport-Stadio, l’attaccante viola Christian Michael Kouamé ha spaziato a 360°, tra passato, presente e futuro.

La voglia di pallone è tanta, l’ex Genoa non vede l’ora di ricominciare a giocare. Per lui il calcio si era fermato a Novembre a causa di un brutto infortunio. Il recupero prosegue al meglio ma nessuno vuole affrettare i tempi. Christian vuole fortemente indossare la maglia numero 9 della Fiorentina, ma sarà fondamentale il parere dei medici. Sarà una scelta condivisa.

Sul calcio d’estate spiega: “E’ un fattore a cui non siamo abituati, tuttavia competizioni importanti come i Mondiali, gli Europei o anche la Coppa America si disputano in questo periodo. Ci faremo trovare pronti, voglio tornare protagonista”.

E sul rischio infortuni non ha dubbi, l’inattività peserà ma la fiducia nei preparatori e fisioterapisti è totale. Sarà compito loro programmare al meglio le attività. L’attaccante non nasconde di aver vissuto il periodo della pandemia come un incubo, una spirale di paura che non finiva mai. Ci ha pensato il pallone, tornato finalmente a rotolare, a far passare i brutti pensieri. Il calcio per lui è speranza, per chi lo gioca e per chi lo guarda.