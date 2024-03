Koopmeiners e De Ketelaere? Gasperini non rischia, vuole la Coppa Italia

Charles De Ketelaere più no che sì e Teun Koopmeiners in dubbio: solo fra domani e venerdì sarà più chiaro se l’olandese sarà convocabile (almeno per la panchina è probabile) per Napoli. Il belga ha una distrazione all’adduttore e per vederlo in campo al Maradona servirebbe un miracolo, mentre Koop ha solo un indurimento al polpaccio - muscolo comunque delicato - conseguenza di una contusione nella gara di venerdì con l’Olanda: dunque nessuna lesione e ci sono tre giorni per allontanare i dubbi, ma anche per lui come per CDK l’imperativo sarà “cautela”, considerando che mercoledì poi la Dea giocherà a Firenze la fondamentale andata della semifinale di Coppa Italia, obiettivo prioritario del club. Già tornati in campo Carnesecchi, Scalvini, Hien e Holm, oggi rientrano, ma faranno probabilmente solo scarico (come Djimsiti ieri), Pasalic, De Roon e Ruggeri. Gli ultimi a rivedersi a Zingonia saranno Lookman e Touré. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.