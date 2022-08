Kokorin, tra zero offerte e secchi no. Il russo resta (almeno) fino a gennaio

Il russo non parte e non accetterà la risoluzione. Se ne riparlerà in inverno

Oltre alle uscite di Dragowski, Benassi e Zurkowski, la Fiorentina ha in rosa quello che si può considerare l'esubero per eccellenza, Sasha Kokorin. Come riporta La Nazione però è ormai impossibile che l'attaccante russo possa trovare una collocazione negli ultimi venti giorni di mercato, ma anche una risoluzione consensuale del contratto non rientra nei parametri della società e delle intenzioni dello stesso giocatore. Appuntamento quindi al 2023 quando aprirà i battenti la sessione di mercato invernale...