Kokorin scalda i motori: convocato per la gara col Sassuolo?

Il conto alla rovescia per il ritorno in campo di Kokorin è ufficialmente partito. Il russo – scrive La Nazione – ha iniziato ieri l’ultima parte del suo percorso di recupero al centro sportivo Astori che, secondo la tabella stilata assieme allo staff medico, dovrebbe portarlo alla convocazione dopo il secondo stop in cui è incappato dall’inizio della sua avventura italiana in occasione della gara con il Sassuolo del 17 aprile.

Quasi impossibile che l’ex Spartak Mosca sia disponibile per la gara contro l’Atalanta. Iachini non mette fretta al russo, conta il recupero totale. Se ne sono accorti subito anche i medici di Villa Stuart, visto che nelle quasi due settimane di permanenza nella clinica romana il giocatore è stato il vero catalizzatore dell’attenzione generale: pronti-via ha chiesto (e ottenuto) di avere un fisioterapista al suo seguito in ogni momento della giornata (anche per fare pochi minuti di tapis roulant) e prima di ripartire per Firenze ha pregato che gli fosse eseguita un’ultima risonanza magnetica.

La Fiorentina si augura che sia l’arma in più per gli ultimi otto turni di campionato.