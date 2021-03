Così Aleksandr Kokorin ai canali social della Fiorentina: “Sto bene e sono felice di essere tornato a Firenze. Sono stato a Roma per fare delle cure e devo ancora lavorare. Non vedo l’ora di rientrare in campo per aiutare la squadra”. Qui sotto l’intervista dell’attaccante russo, che oggi ha potuto anche conoscere dal vivo il suo nuovo allenatore Beppe Iachini. WAGS VIOLA, LA BELLEZZA DI LADY KOKORIN