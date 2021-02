C’è in gioco la credibilità di un intero mercato: La Nazione si concentra su Aleksandr Kokorin e sul suo recupero, gestito con estrema prudenza dalla Fiorentina. Con l’Inter i viola hanno capito che non è il caso di forzare, anche se i segnali dagli allenamenti sono buoni, per poi essere in grado di proporre in campo la versione migliore del russo. Resterà a Firenze anche in futuro, visto il contratto di tre anni e mezzo, ma intanto i tifosi aspettano che brilli il prima possibile. E’ ragionevole aspettarsi uno spezzone a Udine, l’entità del quale sarà decisa dall’andamento della gara. Per la titolarità, è probabile che si debba aspettare la Roma, o ancora più prudentemente il Parma. Di sicuro c’è che del turbolento bad boy dello Zenit è rimasto poco: Kokorin è sempre disponibile, disciplinato, dal basso profilo anche nelle giocate. Mancini aveva detto che uno così poteva giocare anche nel Real Madrid: l’attesa è tanta, basterebbe anche un po’ meno, per ora.