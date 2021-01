Kokorin, il bad boy ora è cambiato. In campo tra un mese, ecco in quale ruolo giocherà

Su La Gazzetta dello Sport si parla di Aleksandr Kokorin. Il nuovo attaccante viola arriva a Firenze con la fama di bad boy, etichetta comprensibile per una storia fatta di spogliarelliste, pistole e aggressioni. Ma questo è il Sasha di ieri, quello che oggi sarà agli ordini di Prandelli è un uomo diverso. Per lui garantiscono Mancini e Capello. Per accettare la sfida della Fiorentina e di un calcio diverso Kokorin ha rinunciato a quasi due milioni d’ingaggio. Ci vorrà almeno un mese prima di vederlo in campo. Prandelli lo immagina come seconda punta alle spalle di Vlahovic.

