Kokorin e il programma personalizzato: punta al riscatto, come Callejon

Kokorin e l'ex Napoli puntano a convincere Italiano: il modulo del nuovo tecnico della Fiorentina può aiutarli

Pur di scrollarsi di dosso l’etichetta di “incognita”, figlia dei soli 91 minuti messi insieme dal suo arrivo in viola, Aleksandr Kokorin è già arrivato a Firenze. Da oggi - scrive La Nazione - lavorerà al centro sportivo per farsi trovare pronto dal nuovo allenatore. Punta a dimostrare di essere un passo davanti a tutti ed è per questo che si è dato appuntamento con lo staff viola per una serie di sessioni di lavoro personalizzate.

Il riscatto è il comune denominatore che, di certo, muoverà pure José Maria Callejon, che in maglia viola ha messo insieme, tra campionato e Coppa Italia, appena 676 minuti. Sulle sue tracce, già dallo scorso gennaio, si sono mossi alcuni club spagnoli, ma fin qui, José ha sempre declinato. Si è innamorato di Firenze (sia lui che la sua famiglia) e ora l’unica missione che spera di portare a termine è quella di far emozionare ancora la tifoseria con le sue giocate. La filosofia tattica di Vincenzo Italiano, con gli esterni d’attacco al centro del gioco, può favorirne il rilancio e lui non intende perdere l’occasione. Per questo, farà di tutto per mettersi in vetrina fin dai primi allenamenti.