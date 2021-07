Kokorin è già a Firenze, oggi in campo. Domani gli altri

Da lunedì al via le visite mediche

Kokorin è arrivato a Firenze, in 48 ore giungeranno gli altri. Ad agosto poi ci saranno i nazionali "ritardatari", ma domenica tutti coloro che non hanno partecipato agli Europei o alla Coppa America saranno presenti. Test anti Covid e da lunedì mattina via alle visite e ai test personalizzati.

Gli ultimi a tornare saranno Kouamé impegnato alle Olimpiadi di Tokyo dal 23 luglio all'8 agosto, e Nico Gonzalez che disputerà la finale contro il Brasile in Coppa America, così come Pezzella e Martinez Quarta. Arriverà nella stessa data pure Castrovilli, impegnato con l'Italia. Come scritto sopra, è già in città Kokorin che oggi sarà centro sportivo per iniziare test, visite e allenamenti prima di tutti gli altri. Lo scrive il Corriere dello Sport.