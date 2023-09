Kokorin, Dalle Mura e Agostinelli: chi potrebbe ancora partire

La Nazione si sofferma su chi potrebbe lasciare la Fiorentina sebbene il mercato italiano sia terminato il primo settembre. Attenzione, allora, a Kokorin. Per lui - si legge - non sembra esserci posto nella lista e nessuno fin qui si è fatto avanti per acquistarlo. Un anno ancora di contratto con la Fiorentina ed uno scenario estero che può essere valutato per qualche giorno. Fra i mercati rimasti aperti di interessante ci può essere quello arabo, oppure quello greco, ma sono tanti i campionati nei quali ancora si possono fare affari. Dalla Svizzera alla Turchia, passando per la Repubblica Ceca fino a Cipro e per lui si tratterebbe di un ritorno dopo il buon campionato con la maglia dell’Aris Limassol.