Kokorin cerca il riscatto prima dell’addio. Futuro in patria?

La partenza di Sasha è molto probabile

Sasha Kokorin è tornato, finalmente, a lavorare in gruppo dopo l'affaticamento muscolare che lo aveva fermato da metà ottobre ad oggi. Il russo dovrà ora cercare di riscattare almeno parzialmente la sua fin qui deludente avventura alla Fiorentina. "Uno scatto finale, sul fotofinish, prima dell’addio quanto mai probabile e comunque per non permettere di archiviare con un nulla di fatto la propria esperienza italiana" scrive il Corriere dello Sport. Insomma, serve una botta d'orgoglio da parte del russo che, comunque, non basterà per convincere la Fiorentina a tenerlo con sé. Sulle sue tracce potrebbero muoversi club dal Qatar o dalla Russia.