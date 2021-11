Dal cs: si rivede Kokorin. Altri due recuperi verso l’Empoli?

Italiano recupera Pulgar e Drago per Empoli? Le ultime dai Campini

Il Pentasport di Radio Bruno riporta le ultime sulla Fiorentina, che ha ripreso a faticare dopo il trionfo sul Milan. Kokorin è tornato in gruppo dopo i recenti problemi fisici. Recuperato anche Benassi dopo i guai alla schiena, buone sensazioni anche per Dragowski che potrebbe tornare con l'Empoli. Lavoro personalizzato per Pulgar, e saranno fondamentali i prossimi giorni per capire se sarà ad Empoli, e ovviamente Nastasic.