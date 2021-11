Kokorin a fine corsa, la Fiorentina punta Mayoral. Dubbio sulla formula

Le manovre in attacco della dirigenza gigliata per regalare ad Italiano un vice Vlahovic che sostituisca Kokorin: Borja Mayoral

Anche la Gazzetta dello Sport conferma l'interesse gigliato per Borja Mayoral. La rosea scrive delle manovre della società per trovare un vice Vlahovic, da inserire nel gruppo a gennaio. Anche perché l’avventura in maglia viola di Kokorin è giunta alla sua conclusione. Al suo posto dovrebbe arrivare proprio la spagnolo classe '97, via Roma. La dirigenza viola ha già ottenuto il via libera dal Real Madrid che è proprietario del cartellino. Il dubbio semmai riguarda la formula dell'operazione: prestito semplice o con diritto di riscatto?