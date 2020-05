King Franck is back. Per La Repubblica sono le quattro parole per riaccendere un entusiasmo di cui anche il popolo viola ha bisogno, in tempi di pandemia. Ieri, infatti, Ribery è tornato al centro sportivo Davide Astori dopo i test e i tamponi che lo hanno certificato come negativo al coronavirus. La lunga attesa è terminata. E tra poco l’asso francese potrà tornare in gruppo, come previsto dal nuovo protocollo approvato dal Cts nei giorni scorsi.

I volti sorridenti dei giocatori viola la dicono lunga sul clima che si respira all’interno di casa Fiorentina. Il ritorno ai campini fino a poche settimane fa non era così scontato. Adesso si fa più concreto anche un nuovo avvio del campionato. La società attende il protocollo e ribadisce la sua linea di pensiero: ok alla ripresa ma nel rispetto della stagione attuale e anche di quella successiva.