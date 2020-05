FOTO VN – Iachini già al centro sportivo, c’è Ribery. Arriva la squadra… ma che allenamento sarà?

17.09 Arriva anche Igor in bici

16.58 Arrivano Chiesa e Lirola (nella foto) oltre che Milenkovic e Duncan.

16.50 Al centro sportivo anche Vlahovic e il Ds Pradè, come si vede dalla nostra foto

16.44 Arrivano Dalle Mura, Dalbert, Cutrone, Benassi, Thereau e Pulgar mentre lascia il centro sportivo il giovane portiere Chiorra

16.41 Ci sono anche Ceccherini e Sottil

16.36 Ecco Terracciano, Ribery e Castrovilli.

16.33 Arrivano anche Dragowski e Kouamè.

16.29 Beppe Iachini è al centro sportivo Davide Astori fin dal primo pomeriggio, i giocatori viola stanno arrivando poco alla volta. Pezzella, Badelj, Venut, Brancolini e Agudelo sono stati i primi a varcare i cancelli del quartier generale viola. Ma ancora non si sa se la squadra potrà effettuare un allenamento di gruppo. Nel caso in cui dovesse arrivare l’ufficialità del nuovo protocollo, tutti sarebbero pronti a scendere in campo. Se invece così non dovesse essere, si continuerà a lavorare come nei giorni scorsi: sedute individuali con pochi punti comuni fra più giocatore. E non più di cinque o sei per volta.